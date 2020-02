Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando le dure parole di Commisso, presidente della Fiorentina, al termine della gara contro la Juve: "Il nostro calcio non ha bisogno di perdere credibilità, anzi vogliamo forse troppo standardizzare e catalogare le situazioni che vediamo. Già è complicato, non c'è bisogno che dirigenti così importanti e con certi ruoli creino senso di poca credibilità. Il rigore poi si poteva non dare, stasera in Udinese-Inter abbiamo visto una difesa simile di Brozovic su Jajalo, l'unica differenza sta nel braccio un po' alto".