L'ex portiere di Serie A Luca Marchegiani parla a Sky Sport della decisione della Juventus di tagliare lo stipendio dei calciatori, in accordo con gli stessi: "Me l'aspettavo, credo che ora non sia momento di capire quando ricominciare ma p iòl momento per cercare di salvaguardare economicamente lo sport. Credo ci sia un numero alto di società in Serie A e in categorie inferiori che virtualmente sono fallite. Non hanno entrate ma hanno impegni contrattuali, biosognerà vedere quali saranno le entrate garantite. E' un problema enorme ma va affrontato. La problematica vera è quella. C'è da salvare il calcio e tutto lo sport, che credo abbia questo tipo di problema, ci vorrà impegno da parte di tutti. Il messaggio della Juve è eccezionale. I calciatori hanno dimostrato che non sono fuori dalla realtà ma si sanno prendere le loro responsabilità quando servono. Questo sacrificio non si può chiedere a tutti nello stesso modo. Per una squadra di categoria inferiore, ancora professionista, è un discorso più complicato. Ci sono giocatori che hanno bisogno di stipendio come gli operai e gli impiegati" FUTURO CAMPIONATO - "Chi ha ottenuto certi risultati gli deve essere riconosciuto, o si finisce o si annulla. Il Benevento ha praticamente vinto la B trovo ingiusto che la prossima stagione siano ancora in B. Se il campionato venisse annullato un modo per non cancellare completamente certi risultati ottenuti in stagione va cercato".