L'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani analizza il momento della Juve a Sky Sport focalizzandosi soprattutto sulla fase difensiva: "C'è un episodio che mi ha colpito. Sarri l'altro giorni si sgolava in campo per far capire a Bonucci che doveva uscire dall'area di rigore quando il pallone era già stato spazzato. Non bisogna fermarsi o abbassarsi ma salire sempre nel suo calcio, questo non è mai automatico".