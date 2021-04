1









Luca Marchegiani, al Club, ha parlato del momento della Juventus. "La Juve ha problemi di qualità. Se vedo Dybala giocare una partita come quella di oggi, mi vengono dei dubbi sulla valutazione oggettiva che abbiamo dato della Juventus. Arthur è entrato in una maniera oggi... Penso che in un contesto in cui le cose funzionavano benissimo, tutti si erano espressi al meglio delle loro possibilità. Se c'è un gruppo trainante per mentalità e qualità, magari per più motivi, fa la differenza. Chi sono i migliori? Cuadrado e Chiesa. Questi due, in un'ottica calcistica, non possono essere i migliori giocatori della Juventus: proprio per la posizione in campo che occupano. Dev'esserci qualcuno più importante", le sue parole.