Le parole di Lucaa Sky:"Yildiz ha dei meriti nel buon momento di Vlahovic, sta facendo bene ma secondo me Vlahovic è un altro giocatore in questo momento, sta bene fisicamente e si è calato in un ruolo che ad inizio stagione gli pesava troppo anche perché la squadra è cresciuta tantissimo rispetto a qualche gara fa e pur non avendo un controllo del gioco evidente vince con grande sicurezza. Allegri si sta prendendo delle grandissime soddisfazioni quest'anno, lui è andato avanti per la strada con le sue convinzioni e se lo può permettere perché ha vinto tanto, però non è sempre facile rimanere sull'obiettivo e i fatti gli stanno dando ragione in maniera clamorosa. Siamo troppo ingenerosi nei confronti delle caratteristiche che lui trasmette alla squadra. Basta per lo Scudetto? Secondo me non basta, perché a me l'Inter sembra una squadra che in questo ha raggiunto quasi la perfezione nei momenti delle partite. Poi mancano quattro mesi alla fine del campionato e tutto può cambiare ma l'Inter mi sembra convincente".