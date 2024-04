L'ex calciatore e ora opinionista televisivo Luca Marchegiani ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in cui ha parlato della stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole.- "È stata l'unica squadra che fino ad un certo punto sembrava potesse contrastare l'Inter e questo gli va riconosciuto. Non penso che la stagione dei bianconeri possa essere considerata fallimentare, anche perchè le direttive e i piani della società sono chiari, con Elkann che ha parlato di anno zero per la Juventus, che ha affrontato il campionato facendo tanto affidamento sui giovani, ma è impensabile vincere uno Scudetto appoggiandosi ai ragazzini della Next Gen. Questo nuovo corso che si sta avviando mi porta a pensare che qualcosa cambierà anche dal punto di vista della guida tecnica".