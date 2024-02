L'ex portiere della Lazio e ora opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha parlato della Juventus: "Penso che il primo posto sia irraggiungibile ormai, ma il quarto non è a rischio. La Juve ha avuto un calo fisiologico dopo una prima parte di stagione in cui ha spesso anche raccolto più di quanto meritasse, vincendo di corto muso o all'ultimo minuto.a fine stagione verrà valutato come è normale che sia in base ai risultati, ma se la società si stesse guardando attorno perché convinta che lui non sia l'uomo giusto a sviluppare i giocatori in rosa, non ci vedrei comunque nulla di male"