Marcelo, terzino del Real Madrid che in passato è stato vicina alla Juventus, ha commentato il calciomercato in un'intervista al canale Youtube De Sola. Ecco le parole riportate da Marca: "Hazard è un crack, un giocatore di altissima qualità, come Neymar, che ha le qualità per essere tra i primi 5, è fantastico, è una cosa pazzesca da confrontare, non puoi paragonarli, ma Neymar è meglio per me. Neymar è un giocatore imprevedibile, molto difficile da fermare, quando il difensore ha immaginato un movimento per anticiparlo, ne ha già pensato un altro e quindi è impossibile difendere con lui. Avere Neymar nel Real Madrid sarebbe un grande piacere". VIA DAL REAL - "Potrei aver avuto un contatto con lui, potrei aver avuto una discussione. Io rispetto tutti i membri del club, il presidente, tutti gli allenatori che sono passati qui... avrei potuto fare una gran confusione, ma io non sono così. Io preferisco lavorare e aspettare per la mia occasione, è passato un mese, due e ho sempre fatto buon viso. Non sarò un altro. Se sono con te in questo modo, non sarò un altro fuori dalle camere, ho lavorato e lavorato per aspettare la mia occasione, la mia occasione è arrivata. Nessuno mi ha mai dato alcuna spiegazione, ma questo mi ha fatto stare meglio".