Secondo quanto riporta Tuttosport, Marcelo resta nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Il terzino brasiliano, tuttavia, può arrivare solo in caso di cessione di Alex Sandro che continua ad essere monitorato dal Psg che tuttavia non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al club bianconero. Alex Sandro ha da poco prolungato il suo contratto con la Juventus ma nel caso in cui il club francese si presenti alla Juve con un'offerta irrinunciabile, le porte della cessione sarebbero spalancate.