Dopo essere stato più volte accostato alla Juventus, il terzino sinistro del Real Madridcontinuerà a giocare nel club della capitale spagnola. Dopo l'addio di Sergio Ramos, infatti, ladei blancos è stata affidata proprio al laterale brasiliano. Marcelo si è detto molto felice di assumere questo nuovo ruolo: "È un grande orgoglio e allo stesso tempo una responsabilità essere il capitano del miglior club del mondo. Mi sento molto fortunato, e ogni stagione mi sento sempre più voglioso di giocare. Non vedo l'ora che inizi la stagione, perché ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. È un sogno per me e penso di aver fatto tutto il possibile per essere qui per molti anni", ha detto il brasiliano al sito ufficiale del Real Madrid.