1









In Spagna sono sicuri: Marcelo e il Real Madrid sono sempre più lontani. Il brasiliano è destinato a lasciare le Merengues, la Juve sta cercando un giocatore in quel ruolo da alternare ad Alex Sandro. Nell'ultimo mercato i bianconeri avevano pensato a Marcelo e anche l'amico Cristiano Ronaldo avrebbe avallato l'arrivo del terzino, che poi non si è più concretizzato. Il contratto con il Real è in scadenza nel 2022, nei prossimi mesi Marcelo potrebbe tornare in orbita Juve.