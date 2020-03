Il brasiliano Marcelo potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima stagione. Ormai da tempo Zizou Zidane gli preferisce Ferland Mendy sulla fascia sinistra, e così l'ex Fluminense sta pensando di cambiare aria dopo tredici anni con la maglia delle Merengues. Secondo Radio Marca sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain, ma occhio anche alla Juventus: i bianconeri infatti avevano già pensato a Marcelo in passato, e la fascia sinistra è uno dei reparti da rinforzare per il quale i dirigenti della Juve stanno già lavorando in vista della riapertura del mercato.