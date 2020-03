1









Già vicino nel 2018, adesso per la Juve si riapre la porta Marcelo. Ecco quanto racconta Calciomercato.com sulla posizione dei bianconeri in merito all'esterno brasiliano: "Valuterebbe la situazione, in quanto classica opportunità di mercato da provare a cogliere al volo. Anche se in questo momento il piano è un altro. Vale a dire consolidare il ruolo di titolarissimo di Alex Sandro, aggiungendo alla rosa un'alternativa di livello e di ruolo, che oggi non c'è. Si segue da tempo Emerson Palmieri, si continua a studiare la crescita di Luca Pellegrini. Ma se Marcelo potesse partire al prezzo di saldo, ecco che molto più di un semplice pensiero potrebbe essere fatto alla Continassa, per quanto non siano previsti grossi budget per quella posizione. Intanto il file “Marcelo” può essere riaperto".