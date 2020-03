Da una parte Cuadrado (adattato), dall'altra Alex Sandro. Poi? Il vuoto. O quasi. Perché i sostituti naturali dei due terzini titolari, Danilo e De Sciglio, hanno avuto diversi problemi fisici durante la stagione costringendo i due sudamericani agli straordinari. Per questo la Juve è alla ricerca di uno o due terzini, soprattutto a sinistra, per dare il cambio ai titolari: oggi il quotidiano spagnolo Marca ha scritto dell'- La carta d'identità del brasiliano dice 31 anni, 32 tra circa un mese e mezzo. No, grazie. Perché in un reparto dove ci sono già giocatori d'esperienza, tra gli obiettivi della società c'è quello di abbassare l'età media della difesa.. Oggi lo scenario è cambiato e la Juve cerca terzini giovani e di qualità. Dalla Spagna scrivono che Paratici è pronto a far firmare al brasiliano un contratto di quattro anni, ma questa squadra, di Marcelo, può anche farne a meno.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI