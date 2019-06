Dopo una stagione che l’ha visto perdere il posto da titolare fisso in favore del giovane Sergio Reguilón, Marcelo vedrà ridurci ancora di più lo spazio al Real Madrid per l’imminente arrivo di Ferland Mendy. Il terzino brasiliano non è più incedibile per i Blancos e la tentazione di un trasferimento alla Juventus, dove ritroverebbe l’amico Cristiano Ronaldo, è sempre viva. Secondo quanto riporta ESPN, però, Marcelo non è ancora convinto che lasciare Madrid sia la scelta giusta: il giocatore vuole confrontarsi con Zidane e ribadire la propria volontà di lottare per una maglia nella formazione-tipo.