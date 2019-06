Un anno fa Marcelo è stato davvero vicino a raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus: trascorsa una stagione, la più complicata per lui con la maglia del Real Madrid, il copione non sembra cambiato. Anzi, ad oggi il terzino brasiliano non è mai stato più lontano dai Blancos, che hanno già ufficializzato l'arrivo del suo erede Ferland Mendy: non è bastato il ritorno in panchina di Zinedine Zidane per blindare l'esterno protagonista delle tre Champions consecutive. Nel frattempo è rimasta immutata anche la posizione della Juve, che stima Marcelo da tempo e lo considera sempre una prima scelta assoluta per la fascia sinistra. A patto però che a partire sia Alex Sandro.