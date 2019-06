Su una spiaggia di Rio, in piena vacanza anche e soprattutto dopo la mancata convocazione del Brasile per la Copa America. Marcelo è con la sua famiglia, aspetta di iniziare la preparazione con il Real Madrid: ma prima, per i verdeoro, ha avuto in serbo qualche parola poco carina. Tant'è: sono ferite che in qualche modo si rimargineranno, chissà se anche il mercato lo scombussolerà così tanto. A ESPN Brasil, Marcelo è chiaro sul suo futuro: e la domanda è stata diretta sulla Jve. "Si dicono tante cose, e l'ho detto io molte volte: bisogna chiarire una volta per tutte, non con un 'chissà' o con un 'penso che...', non è eticamente professionale", le sue parole. Che vedono ancora 'blanco'.