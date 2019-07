È stato fin dall'anno scorso uno dei sogni proibiti della Juventus. Marcelo è stato spesso accostato alla Vecchia Signora, sia per via della possibilità concreta di un addio al Real Madrid, sia a causa dell'amicizia che lo lega a Cristiano Ronaldo. Tuttavia, al momento, il suo arrivo a Torino sembra un'ipotesi assai remota. Oggi, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei Blancos. Queste le sue parole: “Affronteremo questa stagione con la voglia di vincere tutto. Ci stiamo divertendo per fare felici i nostri tifosi. L'obiettivo è vincere tutto, ma sappiamo che l'annata sportiva non è ancora iniziata. Mi sento orgoglioso di giocare nel migliore club del mondo e di avere la stessa fiducia e voglia di vincere di quando sono arrivato la prima volta”.