Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il terzino del Real Madrid Marcelo è un obiettivo ancora concreto per il club bianconero che già in passato era andato vicino al suo acquisto. Il Real ha acquistato Mendy e il brasiliano è aperto alla cessione in bianconero dove ritroverebbe l'amico Cristiano Ronaldo. Il sudamericano era già stato ad un passo dai colori bianconeri nell'estate del 2018. Il PSG offrì 50 milioni di euro per Alex Sandro ma troppo a ridosso della scadenza del gong di fine mercato e per questo la Juve non riuscì ad imbastire l'operazione Marcelo.