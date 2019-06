La 'Fabrica' continua a produrre. E a farlo bene. Il Real Madrid si gode un nuovo prodigio, pronto a rompere le gerarchie delle squadre giovanili: si tratta di Enzo, il primogenito di, terzino dei blancos al centro di tante voci di mercato. Il giocatore, apparentemente in uscita da due stagioni, sarebbe pronto a valutare le offerte in arrivo in questa finestra di mercato. Sul calciatore si è già esposta la Juventus, che dalla scorsa annata sta cercando un rinforzo sugli esterni. Sembrava tutto fatto per quest'annata, poi il ritorno di Zidane e il dietrofront di Marcelo. Che aspetta e valuta tutto quello che gli arriverà, consapevole che il campione in famiglia potrebbe presto non essere più lui.