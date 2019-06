Marcelo è da tempo nel mirino della Juventus, che fin dalla scorsa estate l’aveva identificato come la prima scelta per la fascia sinistra in caso di addio di Alex Sandro. Il brasiliano è poi rimasto al Real Madrid, vivendo la stagione più complicata della propria carriera: basti pensare che l’ex Fluminense guida (insieme a Coutinho del Barcellona) la classifica dei giocatori che si sono svalutati di più nel 2019 secondo i dati Transfermarkt. Marcelo, negli ultimi sei mesi, ha perso quasi il 65% del suo valore di mercato: da 70 milioni a 25, un deprezzamento impressionante per il Real che non lo considera più incedibile e si prepara ad accogliere il suo erede Ferland Mendy.