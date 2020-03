Calciomercato.com svela un retroscena su Marcelo alla Juve. Il laterale brasiliano era "vcino, anzi vicinissimo nel 2018. Questo è stato Marcelo, che stava spingendo per volare a Torino insieme a Ronaldo. A bloccare il tutto anche la mancata cessione di Alex Sandro, nell'aria ma congelata dalla chiusura anticipata al 17 agosto del mercato in Italia: l'offerta del Psg, accettata dal giocatore e consona alla richieste bianconere, arrivò ormai fuori tempo massimo (14 agosto) per allestire un'operazione comunque di grande portata come quella di Marcelo".