La presenza di Ronaldo non basta alla Juventus per portare in bianconero anche Marcelo. Secondo quanto riportato da Don Balon, il terzino brasiliano a fine stagione rescinderà il contratto col Real Madrid ma non arriverà alla Juve: dalla Spagna fanno sapere che il giocatore vuole provare un'esperienza lontano dall'Europa, le ipotesi più accreditate sono il Qatar o l'MLS, dove ci sarebbe l'Inter Miami di David Beckham pronto ad accoglierlo.