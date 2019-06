L'arrivo di Ferland Mendy al Real Madrid ha di fatto chiuso le porte a Marcelo per un futuro da titolare indiscusso sulla fascia sinistra. L'ufficialità dell'acquisto è arrivata nella giornata di ieri, con un affare da 48 milioni di euro più 5 di eventuali bonus al Lione, e le notizie su una possibile partenza del terzino brasiliano hanno presto iniziato a diffondersi. Accostato a più riprese alla Juventus, in particolare dall'arrivo a Torino del suo grande amico Cristiano Ronaldo, Marcelo è probabilmente oggi più vicino che mai alla maglia bianconera. MARCELO CHIAMA CR7 - Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno classe '88 avrebbe chamato spesso CR7 per valutare un eventuale trasferimento in Italia. L'eventuale arrivo di Marcelo, come ovvio che sia, toglierebbe spazio ad Alex Sandro, che potrebbe quindi finire sul mercato al pari di Joao Cancelo, sempre più vicino al Manchester City per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. L'affare con il Real Madrid non sarà a prezzo di saldo, ma i Blancos hanno bisogno di chiudere qualche colpo in uscita dopo le spese pazze fin qui per i nomi in entrata. Possibile quindi uno sconto per il cartellino di Marcelo: la Juventus è pronta.