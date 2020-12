6









Marcelo e la Juventus, a volte ritornano. I bianconeri sono da sempre accostati al terzino brasiliano, in uscita dal Real Madrid, che negli ultimi giorni è tornato un nome di moda in Spagna come idea per la fascia sinistra della Juve. Addirittura con dettagli che ad oggi non trovano riscontri. Come scrive calciomercato.com, non c'è margine per portarlo a Torino a gennaio, la Juventus non si è mossa in tal senso fino ad oggi e anche questa volta non risulta un arrivo imminente di Marcelo, nonostante i dirigenti lo apprezzino molto da tempo. COSA BLOCCA L'AFFARE - Accostamento perenne che questa volta è bloccato da un fattore che riguarda proprio il club spagnolo. Il Real Madrid, spiega cm.com, non farà acquisti a gennaio, è fermo sul mercato causa impatto del Covid sulle casse del club e così anche l'uscita di Marcelo per questo inizio 2021 non è prevista. Si mira a rimanere così per concludere una stagione dove il Real è ancora in corsa su ogni fronte, programmando il futuro bilancio permettendo. E con Marcelo e la Juve ancora una volta avvicinati dai rumours, ma ancora una volta distanti.