Durante la conferenza stampa di presentazione del docu-film 'Marcello Lippi. Adesso vinco io' al cinema Eden di Roma, l'ex ct della nazionale campione del mondo nel 2006,, ha voluto dedicare un pensiero anche alla sua esperienza con la Juventus, la squadra con cui ha ottenuto i maggiori successi in carriera.Lippi ha espresso fiducia nel ritorno al successo della Juventus, sottolineando che nel calcio ci sono cicli e che, nonostante la mancanza di trofei negli ultimi tempi, la Vecchia Signora tornerà a vincere presto. Le sue parole, riportate da La Repubblica, hanno conferito un tono di ottimismo alla situazione: "Esistono cicli nel calcio, la Juventus non vince da tempo e quindi tornerà a farlo presto". Inoltre, ha rivolto un consiglio di buon auspicio a Massimiliano Allegri, senza interferire con le scelte dei club o giudicare i colleghi: "Non parlo dei colleghi e non giudico le scelte dei club, gli auguro il meglio".