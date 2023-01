C'è un exsul primo gradino del podio deidell'anno solare 2022 in Italia, considerando i campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro: si tratta di Matteo, che con la maglia delha messo a segno 27 gol (di cui 18 in Serie C) e 5 assist, trascinando la squadra rosanero alla promozione in cadetteria dopo la vittoria dei play-off. Alle sue spalle Cirodella Lazio e Franco "El Loco", bomber del Vicenza.