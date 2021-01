Alla Gazzetta dello Sport ha parlato Robbie Ryan, operaio della metropolitana di Londra che però nel 2004 faceva il calciatore e, da terzino del Millwall, marcò Cristiano Ronaldo nella finale di Fa Cup contro il Manchester United, la prima finale mai disputata da CR7 in carriera. Ecco le parole di Ryan sul fuoriclasse oggi alla Juventus: "Magro ma alto, più di quanto pensassi. Poi certo, forte: lo vedevi che sarebbe diventato un giocatore incredibile. Maradona è stato grande, ma lui e Messi forse sono i più forti di sempre. Più che marcarlo, 'provai a marcarlo': non riguardo mai le partite ma ricordo che dopo 3-4 minuti una palla è rimbalzata nella mia zona, avrei potuto stenderlo ma non volevo giocare tutta la partita con un giallo. Diciamo che da lì in poi è stata dura: sfortunatamente giocava dalla mia parte...".