Il futuro di Luis Suarez sarà con la Juventus. A ribadirlo è il quotidiano spagnolo Marca, che da Madrid rilancia dunque le voci e le intenzioni raccolte in questi giorni. Per il quotidiano spagnolo, "il club torinese ha strappato un accordo con l'uruguaiano per le prossime due stagioni più un'altra opzionale, per questo guadagnerà 10 milioni di euro netti, una cifra inferiore a quella percepita a Barcellona. Se la Juve ha potuto raggiungere determinate cifre è per lo sgravo fiscale italiano, differente da quello spagnolo. Adesso resta solo un problema: la risoluzione del contratto con il Barcellona. Suarez ha un anno ancora con il Barça e un'opzione per l'anno successivo".