Sono i giorni caldi. Per il campo e per i cambiamenti. Necessari, quelli della Juve di Andrea Pirlo, che deve macinare gioco e punti se non vuole perdere ulteriore terreno in zona scudetto. Certo, non faranno piacere le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, e precisamente da Marca: "Cristiano Ronaldo può chiedere di tornare al Real o quantomeno di salutare la Juve, che cerca di recuperare fondi dopo il golpe economico subito dalla pandemia".



LA BOMBA - Insomma, da Madrid giocano con le aspettative. Dei tifosi e di Cristiano, che "starebbe pensando a un cambio nonostante i favori fiscali che ha trovato in Italia. Molti calciatori hanno scelto la Serie A per questo motivo. Quello che è certo, avvenga o meno l'addio, è che Cristiano prova ancora affetto per il Madrid e per tanti di quelli che furono i suoi compagni. Al momento, il Real non ha in programma un suo possibile ritorno. L'ingaggio è un ostacolo".



L'INCONTRO - Per Marca, ci sarebbe stato anche un incontro tra le parti. Non di 'business', ma un primo passo per stemperare la tensione generata dall'addio burrascoso di CR7. "Lo scorso Marzo - scrive il quotidiano -, Cristiano arrivò al Bernabeu per il Clasico. Quel giorno chiamò Florentino Perez per incontrarlo proprio allo stadio: detto, fatto. Scambio di messaggi fitto con i vecchi dirigenti, pure sui social si mostra felice per la vittoria blanca nell'ultima gara con il Barça". Problemi in vista per la Juve?