Il quotidiano spagnolo Marca ha condotto un sondaggio, a cui hanno partecipato più di un milione, per stilare una graduatoria dei migliori stadi al mondo. Stranamente, il primo posto non è occupato da uno stadio spagnolo pur giocando in casa, ma bensì dallo Stadio internazionale del Cario, dove gioca l’Al Ahly. Per fugare ogni dubbio, secondo posto al Bernabeu (Real Madrid), terzo posto al Camp Nou (Barcellona), quarto posto al San Mames (Athletic Bilbao), sesto al Wanda Metropolitano (Atletico Madrid). I voti invece non sono favorevoli agli stadi italiani: San Siro è stato posizionato alla 17ª posizione della classifica, l’Allianz Stadium della Juventus addirittura al 32° posto.