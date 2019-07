De Ligt alla Juve e non al Barcellona. Il difensore olandese ha scelto i colori bianconeri tra le molte pretendenti che hanno bussato alla sua porta. Perché? Marca, in Spagna, lo spiega così:



"L'ingaggio del giocatore - Il Barcellona non poteva permettersi un così alto ingaggio come quello dato dalla Juve al 19enne.



La commissione di Raiola - Troppo alta.



Ruolo coperto - Ci sono già 4 difensori centrali (Piquè, Lenglet, Umtiti e Todibo).



Margine di miglioramento - Il club catalano lo considera un buon centrale, ma con diversi aspetti da migliorare.



La posizione del giocatore - De Ligt potrebbe giocare di più alla Juventus rispetto al Barcellona.



La voglia di Neymar - Il Barcellona accarezza il sogno del ritorno di Neymar e vorrebbe fare uno sforzo per lui.



La perseveranza della Juventus - I bianconeri lo seguono da anni".