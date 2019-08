Ieri sera dal Brasile una voce clamorosa: c'è anche la Juventus in corsa per Neymar. La stessa ripresa anche da As, in Spagna, ma che dalla stessa terra iberica trova una smentita. Secondo Marca, infatti, per il fenomeno brasiliano è in corso una vera e propria guerra fredda, che però vede solo due poli ben separati: Barcellona e Real Madrid. Solo i due club spagnoli potrebbero, scrive il giornale, strappare Neymar al Psg, non la Juventus.