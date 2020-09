Massima pressione. Marca non lascia spazio a fraintendimenti sulla situazione di Luis Suarez, sul quale il Barcellona "sta esercitando la massima pressione" sull'attaccante uruguaiano "affinché abbandoni il Barça quanto prima". Il giocatore uruguaiano non sarà convocato per la partita di questo sabato contro il Nastic di Tarragona: è una chiara dimostrazione da parte del tecnico Koeman che non conta su di lui. La situazione va dunque al di là della singola gara: "Non si allena con la stessa intensità degli altri. E' solito fare la prima parte con il gruppo, poi dopo Koeman lo separa dal resto. Dunque, almeno inizialmente, nella seconda parte lavorava con un fisioterapista per recuperare dal problema al ginocchio. Nelle ultime sessioni si esercita semplicemente lontano dai compagni".