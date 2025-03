Marca - Il Real Madrid accelera per Huijsen: l'ex Juve è in cima alla lista

Il Real Madrid su Huijsen: è in cima alla lista

Oltre alla convocazione con la Nazionale maggiore dellasono accesi anche per quanto riguarda il mercato. Non è un mistero infatti che il giovane difensore di proprietà delsia nel mirino da tempo delUn interesse che però potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più in estate. Secondo Marca infatti il Real avrebbe messo in cima alla lista proprio l'ex Juventus.Come si legge sul quotidiano spagnolo, "Il Real Madrid ha intenzione di rafforzare la posizione del difensore centrale nella stagione 2025-26, o almeno sta valutando se riuscirà a trovare l'obiettivo desiderato. Le prospettive sono incoraggianti e nelle ultime settimane il nome di Huijsen ha guadagnato popolarità più di tutti gli altri. È vero che i contatti intrattenuti tempo fa non si sono conclusi positivamente maa convinto tutti in Premier League, al punto da diventare un titolare indiscusso e ora essere convocato con la nazionale spagnola sotto la guida di De la Fuente".

Il no di Huijsen al Real Madrid per la Juventus

Huijsen ha espresso gratitudine per l'interesse del Real Madrid, che in passato aveva "rifiutato" i blancos per andare alla Juventus, come lui stesso ha spiegato in una recente intervista dove ha raccontato i motivi che lo hanno portato a fare quella scelta. I bianconeri lo hanno ceduto l'estate scorsa per 15 milioni più bonus. Adesso però il giocatore vale già molto di più.