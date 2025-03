Marca: "Huijsen è la nuova stella della Spagna, segnerà un'epoca"

AFP or licensors

La crescita diè sotto gli occhi di tutti: dopo la sua cessione, il difensore sta vivendo una stagione di altissimo valore, certificato da tanti passi in avanti. Prima di tutto, il classe 2005 è diventato titolare fisso con il, giocando più della metà delle partite senza mai uscire dal campo.L'ex Juventus ha inoltre esordito di recente con la Nazionale maggiore spagnola: dopo essere stato convocato al posto dell'infortunato Iñigo Martinez, Huijsen ha avuto anche l'occasione di. E lo ha fatto molto bene, perché la sua prestazione è stata ancora una volta importante: il difensore sta crescendo tantissimo e ha commentato con orgoglio anche un potenziale interesse del Real Madrid

Le parole su Huijsen

Insomma, il miglioramento di Huijsen è sempre più evidente, e anche in Spagna se ne sono accorti: Marca ha dedicato la prima pagina al difensore ex Juventus, dando grande fiducia per il futuro della Nazionale."La Roja ha una nuova stella di 19 anni. Ha dimostrato che il suo 'acquisto' è stato un suuccesso. La Spagna trova un giocatore che segnerà un'epoca, l'infortunio di Cubarsi gli apre le porte della titolarità".