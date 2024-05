Tra i giocatori che saranno protagonisti del mercato estivo c'è Mason Greenwood. L'esterno inglese infatti dopo l'ottima stagione al Getafe in prestito tornerà al Manchester United ma non per restarci. Il club inglese infatti cercherà una destinazione per il giocatore. Diversi club interessati, come Barcellona, Atletico Madrid e Juventus. Ci sono novità su Greenwood nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da Marca infatti, la Saudi Pro League vuole a tutti i costi mettere a segno il colpo la prossima estate ed è pronta ad effettuare il sorpasso decisivo su Barcellona, Atletico e Juventus con una ricca offerta per Greenwood. Pericolo Arabia per i bianconeri nella corsa a Greenwood.