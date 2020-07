Che poi, come la vuoi definire una bugia così argomentata? Malafede, sì. Niente di più, niente di meno di uno stomaco che brontola d'invidia e partorisce valse verità. De Ligt tra i flop europei: lo recita Marca. Dispiace che venga da Madrid, dove la parzialità non è certo la regola del giornalismo di quartiere, ma dove il talento da sempre è riconosciuto come merita.Chiaramente, illazioni. Giochiamo con le parole, ma non sulla verità dei fatti: chi pensa - come Marca - che De Ligt abbia fatto e stia facendo una stagione da dimenticare, semplicemente non l'ha visto giocare.Lo ha detto Sarri, lo ha ripetuto anche oggi pomeriggio Matthijs:Poi, d'imparare l'italiano, assieme alla sua AnneKee, perché a Torino si vede decisamente a lungo. E questo sarebbe un flop? Macché: questa è solo malafede.