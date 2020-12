La posizione di Sergio Ramos al Real Madrid è in bilico: il difensore spagnolo ha il contratto in scadenza di contratto e ancora non ha arrivato con i Blancos. La Juve sta seguendo da vicino la situazione, monitora gli sviluppi dalla finestra perché la possibilità di prendere Ramos a zero potrebbe essere un'occasione da non farsi sfuggire. A fare il punto sul futuro del giocatore è il quotidiano spagnolo Marca, che in prima pagina titola: "100 motivi per rinnovare il contratto a Ramos".