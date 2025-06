Marc Marquez prende in giro l'Inter: cosa è successo

AFP via Getty Images

Nell’episodio 8 della serie "Inside Ducati Lenovo Team 2025", pubblicata sul canale YouTube ufficiale della Ducati, i tifosi hanno potuto scoprire un retroscena esilarante che ha visto protagonista Marc Marquez durante il weekend trionfale di Aragon, dove il pilota spagnolo ha vinto sia la sprint che la gara della domenica.Il video si apre con una scenetta goliardica messa in atto dallo stesso Marquez nei confronti di Gigi Dall’Igna, ingegnere e manager Ducati nonché grande tifoso dell’Inter. Durante una riunione pre-gara, Marquez ha finto di aver elaborato uno studio tecnico sulla gomma anteriore, per poi mostrare un foglio con una heatmap della finale di Champions League PSG-Inter, conclusasi con clamoroso 5-0 per i parigini. Una provocazione mirata, considerando che lo spagnolo è tifoso del Barcellona ed era rimasto deluso dall’eliminazione contro i nerazzurri.

Il siparietto ha scatenato le risate generali nel box, compreso Dall’Igna che ha replicato con ironia: “Adesso prendo io in mano la situazione”.