Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'ex attaccante della nostra Serie A Massimo Marazzina ha svelato alcuni aneddoti legati al passato e alla sua mancata occasione di giocare alla Juve.'Penultimo giorno di calciomercato: firmo per la Juventus. Ricordate che abbia mai giocato per i bianconeri? No? E vi spiego anche il motivo. Sto andando a Veronello per salutare. Mi chiama Moggi e mi dice: ‘Sei contento di venire?’. E io dico di sì. Prendo la macchina e dopo cinque minuti mi chiama Oscar Damiani (il suo agente, ndr) e mi dice: ‘Ma qua non c’è più nessuno’. Dopo cinque minuti mi arriva una telefonata dove mi dicono: ‘Hai già fatto con la Juve? Ora devi cambiare procuratore’. Per me era una condizione inaccettabile. Ho rifiutato la Juventus perché altrimenti avrei dovuto cambiare agente'.