di Francesco Guerrieri

Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin è intervenuto ai microfoni de Ilbianconero.com per fare chiarezza su una cena nei giorni scorsi a Roma nella quale a un deputato è scappato un "Juve m...." di troppo: "Io ero a Bruxelles per lavoro e mi hanno chiamato per farmi un saluto. Alla fine della telefonata, per salutarmi Toccafondi mi ha detto quella frase irripetibile e io li ho mandati a quel paese. E' stato uno sfottò tra amici, ma non c'è stato nessun tipo di coro come ho letto in giro. E presto arriverà la vendetta...". Chiarezza è fatta, arrivata direttamente da un tifoso juventino doc.



Com'è nata la sua fede bianconera?

"Perché sono da sempre un bastian contrario. Sono nato nel 1979 a Napoli dove impazzava la Maradona-mania, così io per andare contro corrente sono diventato juventino crescendo nel mito di Platini".



Le piace Sarri?

"Assolutamente no. Non credo che sia l'uomo giusto per la Juventus e ho qualche dubbio sulla sua gestione della situazione, anche se spero che ci faccia vincere qualcosa quest'anno. Il mio grande sogno era vedere Klopp sulla panchina bianconera, ma mi sarebbero piaciuti anche Guardiola e Zidane".



Giocatore preferito?

"Forse è troppo scontato dire Ronaldo, quindi scelgo la genialità di Paulo Dybala. Mi piace il modo col quale tocca il pallone".



Chi è il Cristiano Ronaldo della politica?

"Matteo Renzi, lo paragono a CR7 per estro e genialità".



Come la mettiamo col fatto che lui è un grande tifoso della Fiorentina?

"Sono anni che abbiamo grandi problemi per questo motivo. Io non non un tifoso che si trattiene, in passato è successo che io arrivassi a Palazzo Chigi con la sciarpa della Juve e lui non la prendeva venissimo. Abbiamo visto un solo Fiorentina-Juve insieme: perdemmo 1-2, da quel giorno non ho mai più visto una partita contro i viola insieme a Matteo".



E gli sfottò con Giachetti?

"Con lui e Nobili ci prendiamo sempre in giro, le battute sono continue. Io scherzo continuando a dire loro che non mi piace il calcio minore. Sono uno juventino vero, non riesco ad essere sportivo. Anche se mi è dispiaciuto molto vedere l'infortunio di Zaniolo nell'ultima partita tra Juve e Roma".