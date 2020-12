Dal punto di vista della cabala, quella che andrà in scena a Marassi domenica alle 18 sarà una partita decisamente dai due volti. Come fa notare infatti Calciomercato.com, la Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha perso più match in Serie A (64 su 106 sfide) e incassato il maggior numero di gol (216). Ma la Juve ha una sorta di tabù da sfatare: dalla stagione 2011-12 a oggi, vale a dire durante lo straordinario ciclo di scudetti bianconeri ancora in corso, lo Stadio Luigi Ferraris è quello in cui la Juventus ha perso più trasferte di Serie A, includendo anche quelle contro la Sampdoria (5: 2 col Genoa e 3 con la Samp).