Quella di ieri sera è stata senza ombra di dubbio la notte, o la sera, di Andrea. L'esterno classe 2000 che è approdato alla Juventus dopo essere cresciuto nelle giovanili del, club con cui ha anche esordito nella massima serie italiana. C'è anche una curiosità: nel 2008 un piccolissimo Cambiaso era tra i bambini che accompagnano in campo i giocatori ed indossava proprio la maglia della- La serata di Andrea è certamente speciale, già dal walk around. Cambiaso entra in campo, un sorriso emozionato e attenzioni per tutti. Saluta lo staff del Genoa ma non solo, anche persone che lavorano all'interno dello stadio ma non per la società. Segnale di grande attaccamento al capoluogo ligure. Poi in campo è uno dei protagonisti, uno dei migliori della Juventus fino a quando Massimiliano Allegri non lo ha sostituito, lì è stato tributato di applausi dal pubblico di Marassi che non lo ha dimenticato. Al triplice fischio dalle tribune si innalzano parecchi cartelli che chiedono la maglia del giocatore della Juventus. Che, per molti bambini presenti sugli spalti, ora è diventato un simbolo.