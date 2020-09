5









Matteo Marani, a Sky Sport, ha parlato della questione Suarez: "Questa vicenda di Perugia è una vergogna. E' una vergogna ciò che viene fuori, è un tema molto delicato come la cittadinanza: ci sono centinaia di migliaia di persone che l'aspettano, ragazzi che devono compiere 18 anni. Questi personaggi che si sono messi d'accordo... che poi il B1 è un esame complicato, molte persone che parlano perfettamente l'italiano non lo superano. E' una cosa schifosa. Che l'Università faccia una cosa del genere solo per visibilità, è schifoso. Mi ricordo le grandi lauree ad honoris causa ai grandi vip: quando l'Università mette al centro la visibilità, è una grandissima sconfitta. Solo nel 2001 ci furono club condannati per passaporti falsi. Situazioni surreali, un paesino nelle Marche ha avuto nonni e bisnonni di Camoranesi e Gaby Sabatini. Passaporti spuntati così. E' complicato prendere il passaporto? Il messaggio che arriva è che se si guadagnano 10 milioni di euro, la si attiene. Non si può passare su questa cosa".