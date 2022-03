Marani, a Sky Sport, parla dello stato di salute del calcio italiano: "L'impostazione è quella: distruggere il gioco dell'avversario, giocare 40 minuti su 90 e in Europa il risveglio è traumatico, perché trovi squadre che giocano a ritmi che non conosci e che giocano 70-75 minuti su 90. È un problema di sistema: i trend sono quelli nel lungo periodo, gli exploit ci possono stare e la regola dice di un arretramento costante da parte delle italiane. Vent'anni fa eravamo al top come fatturati, oggi gli altri hanno triplicato o quadruplicato le entrate"