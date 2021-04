Nel post Parma-Milan su Sky Sport, Matteo Marani ha parlato del possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma con i rossoneri e della possibilità che il portiere possa andare via a fine stagione: "Sono stufo di vedere uscire soldi dall’Italia nei confronti dei procuratori, è assurdo. Non si può sottostare a certi tipi di pressioni come quelle di Raiola. Donnarumma deve rinnovare col Milan", le sue parole.