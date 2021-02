Matteo Marani ha analizzato le possibilità della Juventus di vincere lo scudetto: "Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Juventus è la miglior squadra del campionato. Ha fatto una scommessa tecnica e se dovesse perdere il campionato per due punti ci sarebbe da mangiarsi le mani - ha detto a Sky Sport - L'Inter viaggia alla sua velocità standard, il Milan è arrivato lì su facendo gli straordinari, ma finora sono i bianconeri che sono mancati. Non hanno un'identità, ma io sono convinto che la Juve rientrerà in corsa per questo campionato".