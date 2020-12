Il giornalista Matteo Marani ha parlato di Dybala negli studi di Sky Sport: “Secondo me la società ha bussato, ha detto che si siamo. La linea la decide la società, non Dybala, l’indirizzo della parte della Juve è chiaro. La Juve ha aperto alla permanenza, parlando di futuro capitano della squadra. Io personalmente non ci rinuncerei mai a Dybala, l’anno scorso è stato indispensabile, è stato il miglior giocatore. Quest’anno la Juve ha 8 punti in meno di un anno fa, e sta godendo di un De Ligt già inserito. In generale, a Dybala non si può rinunciare”.