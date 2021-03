Il giornalista Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare il pre partita di Juventus-Lazio, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "La Juventus ha rinunciato al dominio in campionato per provare a vincere la Champions League. Siamo al secondo anno di una rivoluzione, quella dell'anno scorso con Sarri è stata una rivoluzione incompiuta. Penso anche a chi lavora nella Juve, se non si dovesse passare il turno con il Porto, come un anno fa, sarebbe un fallimento sotto ogni punto di vista: tecnico, di progetto, economico. In campionato otto punti in meno rispetto all'anno scorso sono troppi. Poche volte quest'anno ho visto la Juve giocare bene e uscire contro il Porto sarebbe inaccettabile"